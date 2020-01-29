Омич получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Новой Зеландии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области.

"Согласно материалам уголовного дела, фигурант при обсуждении в социальной сети террористического акта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан", - говорится в сообщении.

Также он призывал свергнуть действующую в России власть и конкретных ее представителей, применив оружие.

Суд приговорил омича по части 2 статьи 280 УК РФ, части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием интернета) к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.

В течение этого срока ему запрещено размещать какие-либо материалы в сетях общего пользования.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.