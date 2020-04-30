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Житель Камчатки оштрафован на 600 тыс. за одобрение терактов в Новой Зеландии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Расположенный в Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Петропавловска-Камчатского, высказавшемуся в интернете в поддержку терактов, произошедших в 2019 году в г. Крайстчерче (Королевство Новая Зеландия), сообщает в четверг управление ФСБ России по Камчатскому краю.

"По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в марте 2019 года житель краевого центра разместил в группе в мессенджере WhatsApp фото- и видеоматериалы о терактах, совершенных Брентоном Таррантом в Крайстчерче, и сопроводил их аудиосообщением, в котором одобрил расстрел в мечетях.

"По заключению экспертизы, он дал положительную оценку действиям Брентона Тарранта и описал их как приемлемые, логичные и правильные, нуждающиеся в поддержке и подражании", - подчеркнули в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

После нападения премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

Камчатка Новая Зеландия

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