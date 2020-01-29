Свыше 30 прибывших из Китая отправили в инфекционную больницу в Петербурге

Их госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако диагноз ни у кого не подтвердился

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Свыше 30 прибывших из Китая были госпитализированы в Боткинскую клиническую инфекционную больницу Петербурга, но коронавирус ни у одного из них не подтвердился, сообщила начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"У них (госпитализированных - ИФ) выявлены другие респираторные вирусы", - сказала Чхинджерия на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду. Она добавила, что в Петербург в ближайшее время тремя бортами досрочно возвращаются отдыхающие на острове Хайнань. Один из бортов прибывает в среду. Всех прибывающих обследуют на коронавирус.

Чхинджерия подчеркнула, что в городе есть достаточное количество специальных реагентов для индикации коронавируса. Тестирование занимает 2-4 часа. Специалист напомнила, что в Петербурге усилены противоэпидемические мероприятия и мониторинг за респираторными инфекциями. В настоящее время обследуются не только вернувшиеся из КНР с признаками ОРВИ, но и люди, с которыми они контактировали: за их здоровьем наблюдают в течение 14 дней. Специалисты также организуют наблюдение за китайскими студентами, которые будут возвращаться в Петербург после каникул, добавила эпидемиолог.

Чхинджерия подчеркнула, что летальность новой инфекции составляет 2,2%, среди заболевших и жертвы - в основном люди старше 70 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Со своей стороны начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева рассказала, что в городе разработан план противодействия распространению коронавируса. Основным стационаром для госпитализации больных определена Боткинская больница, которая готова принимать взрослых и детей от 5 до 17 лет. Учреждение располагает для этого свыше тысячей коек.

Врачи города проинструктированы, как действовать в случае появления больного с признаками респираторной инфекции, который незадолго до этого побывал в Китае, подчеркнула Соловьева.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в других странах, в том числе в Таиланде, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.