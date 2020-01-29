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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:28

Свыше 30 прибывших из Китая отправили в инфекционную больницу в Петербурге

Их госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако диагноз ни у кого не подтвердился

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Свыше 30 прибывших из Китая были госпитализированы в Боткинскую клиническую инфекционную больницу Петербурга, но коронавирус ни у одного из них не подтвердился, сообщила начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"У них (госпитализированных - ИФ) выявлены другие респираторные вирусы", - сказала Чхинджерия на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду. Она добавила, что в Петербург в ближайшее время тремя бортами досрочно возвращаются отдыхающие на острове Хайнань. Один из бортов прибывает в среду. Всех прибывающих обследуют на коронавирус.

Чхинджерия подчеркнула, что в городе есть достаточное количество специальных реагентов для индикации коронавируса. Тестирование занимает 2-4 часа. Специалист напомнила, что в Петербурге усилены противоэпидемические мероприятия и мониторинг за респираторными инфекциями. В настоящее время обследуются не только вернувшиеся из КНР с признаками ОРВИ, но и люди, с которыми они контактировали: за их здоровьем наблюдают в течение 14 дней. Специалисты также организуют наблюдение за китайскими студентами, которые будут возвращаться в Петербург после каникул, добавила эпидемиолог.

Новый коронавирус в Китае

Чхинджерия подчеркнула, что летальность новой инфекции составляет 2,2%, среди заболевших и жертвы - в основном люди старше 70 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Со своей стороны начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева рассказала, что в городе разработан план противодействия распространению коронавируса. Основным стационаром для госпитализации больных определена Боткинская больница, которая готова принимать взрослых и детей от 5 до 17 лет. Учреждение располагает для этого свыше тысячей коек.

Врачи города проинструктированы, как действовать в случае появления больного с признаками респираторной инфекции, который незадолго до этого побывал в Китае, подчеркнула Соловьева.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в других странах, в том числе в Таиланде, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Боткинская больница Петербург Ирина Чхинджерия Китай Лариса Соловьева

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