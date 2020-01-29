Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:57

Путин потребовал минимизировать человеческие потери от распространения коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости минимизировать человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.

"Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", - сказал Путин на совещании по предупреждению распространения коронавируса в России.

В случае с коронавирусом из Китая специфика заключается в том, что "это новое явление", в связи с этим возникает вопрос, "насколько мы готовы к этому вызову", отметил Путин. "Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", - подчеркнул он.

Говоря об эпидемии, возникшей в Китае из-за этого вируса, Путин отметил, что уже зафиксировано много случаев летальных исходов. Он напомнил, что российское правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России.

На встрече, в которой приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, российский лидер попросил доложить о том, как складывается ситуация с противодействием этому вирусу в России.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка в 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Владимир Путин Китай

Новости

Источник узнал о поручении Медведева подготовить сервисы по госуправлению на платформе Сбербанка

Шадаев заверил, что онлайн-доступ к данным граждан не расширит полномочия силовиков

Приходько стал помощником Мишустина

Приходько стал помощником Мишустина
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полицейских из "дела Голунова" обвинят в подделке улик и приобретении наркотиков

"Пожиратель" космического мусора запатентован в России

"Пожиратель" космического мусора запатентован в России

Protonmail не получала просьб о помощи в поисках лжеминеров

Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале

Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале

Генпрокуратура обжаловала освобождение обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Для украинцев и белорусов упростят процедуру получения российского гражданства

Для украинцев и белорусов упростят процедуру получения российского гражданства

Врачи исключили коронавирус как причину смерти школьницы в Челябинске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');