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Приходько стал помощником Мишустина

Приходько стал помощником Мишустина
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.

Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства. На эту должность он был назначен в мае 2018 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. До этого Приходько был главой аппарата правительства. Однако в обновленном тогда кабинете министров эта должность, а также пост вице-премьера достались бывшему начальнику Контрольного управления президента Константину Чуйченко.

Понижение в должности тогда произошло на фоне скандала после того, как 8 февраля Навальный опубликовал на своем канале в YouTube расследование. В нем Навальный заявил, что вице-премьер Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в инстаграме девушки, называющей себя Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич), он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Михаил Мишустин Сергей Приходько

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