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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Михаил Мишустин
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.

По данным "Левада-центра", рейтинг одобрения деятельности президента не изменился по сравнению с концом прошлого года: к работе президента РФ Владимира Путина, так же, как и в конце декабря, с одобрением относятся 68% россиян, не одобряют деятельность главы государства 31% сограждан.

В настоящее время более половины россиян (52%) считают, что дела в стране идут в правильном направлении - это максимальный показатель с января 2018 года. По данным опроса, обратного мнения придерживаются 39% респондентов.

Опрос проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Левада-центр Михаил Мишустин

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