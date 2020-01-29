Россельхознадзор выразил опасение из-за риска мутации вируса АЧС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вероятность мутации вируса африканской чумы свиней (АЧС), которая сейчас не представляет опасности для человека, исключать нельзя, считают эксперты "Федерального центра охраны здоровья животных", подведомственного Россельхознадзору.

"Россельхознадзор озабочен распространением опасных высококонтагиозных заболеваний в Юго-Восточной Азии, таких как грипп птиц и африканская чума свиней. Высокая плотность населения, большая популяция сельскохозяйственных и диких животных и птиц, развитие фермерства, совместное содержание разных видов (животных - ИФ) в условиях, не обеспечивающих биологическую защиту от вирусов, может привести к их мутации", - говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Ведомство привело примеры изменений генетической структуры вирусов. Так, вирус гриппа птиц H5N6, приведший к тяжелым вспышкам в Азии в 2016-2017 годах, а также вызывавший серьезную инфекцию у людей, представлял собой новый штамм, возникший в результате обмена генами между четырьмя разными вирусами. В 2009 году некоторые штаммы вируса гриппа подтипа H1N1, получившего известность как "свиной грипп", приобрели способность передаваться от человека к человеку. Ранее H1N1 уже вызывал пандемии гриппа. В 1918-1919 годах от так называемой испанки погибли 40-50 млн человек.

Уровень пандемии АЧС уже приводит к серьезнейшим экономическим и социальным последствиям, угрожает популяции домашних и диких свиней всего азиатского региона. В 2013 году на встрече с представителями Всемирной организации по охране здоровья животных Россельхознадзор отмечал, что возросшие объемы международной торговли, глобальное изменение климата, либерализация ветеринарного и фитосанитарного контроля будут приводить к широкому распространению трансграничных заболеваний и появлению новых биоугроз, напомнила федеральная служба.

Тогда же Россельхознадзор предупреждал Еврокомиссию о том, что в случае непринятия действенных мер АЧС в ближайшее время будет занесена в Евросоюз. В 2014 году, как и предполагали российские эксперты, вирус был зарегистрирован в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. На сегодняшний день восемь стран Евросоюза вовлечены в борьбу с АЧС.

Продолжающееся распространение АЧС в Европе демонстрирует низкую эффективность принимаемых мер по контролю заболевания, считает российская служба. В этом году Россельхознадзор ожидает заноса АЧС во Францию и Германию. Одна из последних вспышек АЧС в Польше произошла среди диких кабанов в 12 км от границы с Германией - такое расстояние дикие кабаны могут преодолеть за очень короткий срок.

"Еврокомиссия старается сохранить для стран Евросоюза статусы крупных экспортеров свинины, поэтому нельзя исключать, что масштабы распространения АЧС в Евросоюзе уже сейчас намного шире официально заявленных", - полагает Россельхознадзор.

В Россию АЧС была занесена в 2007 году из Грузии. По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в 2019 году очаги АЧС были зарегистрированы в 26 странах мира. В частности, во Вьетнаме их было 2 618, Румынии - 2 313, Польше - 2 179, Венгрии - 1 555, Бельгии - 501, Индонезии - 392, Латвии - 361, Болгарии - 219, Лаосе - 141, Китае - 61, на Украине - 53.