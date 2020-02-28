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"Коммерсантъ" предупредил о перебоях с бараниной в центре и на Северо-Западе России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор фактически запретил вывозить баранину из Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов в центр России и в Северо-Западный округ, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. Издание допускает, что из-за этого в магазинах может начаться дефицит баранины и она может подорожать.

В СКФО и ЮФО уточнены статусы регионов по заболеванию мелкого рогатого скота ящуром и изменены условия перевозки товаров, говорится на сайте Россельхознадзора. Ведомство связало эти изменения с подготовкой досье для Международного эпизоотического бюро. Досье позволит признать "благополучными по ящуру без вакцинации" все регионы этих округов, это необходимое условие для экспорта продукции, утверждают в службе.

В результате баранину фактически нельзя вывозить из ЮФО и СКФО, заявил изданию один из производителей мяса. Он ожидает, что процесс признания регионов благополучными по ящуру может затянуться до середины 2021 года.

Россельхознадзор не запрещал вывоз баранины, а только установил условия перемещения, заявил представитель ведомства. Запрещено вывозить из СКФО и ЮФО живых животных, а необработанное мясо, продукты переработки, а также молоко и молочные продукты вывозить можно только из зоны, признанной благополучной Международным эпизоотическим бюро. Вывозить баранину из этих округов можно после температурной обработки в 70 градусов в течение 30 минут.

Россельхознадзор в сообщении на сайте признал "некоторые ограничения достаточно обременительными", но объяснил, что они продиктованы международными нормами и не могут быть изменены.

Из СКФО и ЮФО в основном вывозят животных на разделку, туши или полутуши, охлажденные или мороженые, но не готовую продукцию, сказал "Коммерсанту" президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Введенные ограничения, по его словам, спровоцируют рост цен в Москве, Петербурге и других крупных городах ЦФО и СЗФО, поскольку 80% потребляемой в них баранины производится в районах, попавших под запрет.

Запрет также может серьезно сказаться на бизнесе производителей баранины в ЮФО и СКФО и бизнесе переработчиков, которые сотрудничают с розничными сетями, говорят собеседники издания. Введенные ограничения делают ничтожными все инвестиции в выращивание овец в СКФО и ЮФО, а также в переработку, считает Давлеев

"Вкусвилл" получил предупреждение о возможных перебоях с поставками баранины от компании "Эколь", сказал представитель сети, но назвал проблему некритичной из-за малых объемов закупок.

Россельхознадзор СКФО ЮФО Альберт Давлеев Agrifood Strategies

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