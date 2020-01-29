Адвокат сообщила о возобновлении расследования в отношении трансплантолога Каабака
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возобновил расследование в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, который ранее был уволен из Национального медицинского исследовательского центра НМИЦ, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Людмила Осинина в среду.
"Расследование было возобновлено 20 января", - сказала Осинина. Адвокат отметила, что в ноябре 2019 года подавала жалобу на возбуждения дела о халатности (статья 293 УК РФ) в отношении Каабака, однако не получила на нее ответа.
По данным СМИ, уголовное дело против врача было возбуждено в 2015 году. Каабака обвиняли в халатности из-за смерти пациента - 16-летнего подростка в Москве, который перенес трансплантацию почки.
Трансплантолог Каабак в 2019 году был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, не используемой больше никем в России.
В настоящее время медик восстановлен на работе в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.