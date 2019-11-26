Скворцова вернула на работу трансплантолога, проводившего редкие детские операции

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила вернуть врача и его коллегу Надежду Бабенко в Национальный медицинский исследовательский Центр (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра.

"Коммерсант" ранее сообщал, что уволенные Каабак и Бабенко являются единственными хирургами, проводившими в России пересадки почек детям весом менее 6 кг.

В Минздраве на это заявили, что пересадка почек проводятся детям весом до 10 кг в центре трансплантологии имени Шумакова.

Министр Скворцова подчеркивала, что поставит вопрос о медицинской помощи всем детям, нуждающимся в трансплантации почек, на свой личный контроль.