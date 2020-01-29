Песков сообщил, что в Кремле следят, чтобы сотрудники не чихали на работе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Профилактика короновируса в Кремле ограничивается обычными мерами по предотвращению респираторных инфекций.

"Мы особых мер не принимаем. Мы в целом стараемся относиться внимательно, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе. Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что "график настолько напряженный, что болеть нет времени".

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на днях заявил на пресс-конференции, что профилактика и своевременное обращение к врачам не даст коронавирусу распространиться.

"Все те меры, которые мы с вами применяем при гриппе: занемог - обратись к врачу, начал чихать и кашлять, а здесь тоже с этого же начинается, - не геройствуй, не иди на работу, не едь в метро. А если наденем ещё и маски, то тогда все, считайте, что филиал рая у нас на земле", - сказал Онищенко.

Он отметил, что необходимо правильно питаться, принимать витамины, своевременно обращаться к врачу и адекватно одеваться по погоде, и тогда "мы с вами преодолеем тяжелую острую респираторную инфекцию". "Надо собраться внутренне и ответственно относится к своему здоровью", - добавил Онищенко.