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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Китай без крайней необходимости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский МИД рекомендовал согражданам не ездить в Китай, где распространяется новый коронавирус, кроме случаев крайней необходимости. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Новый коронавирус в Китае

С 30 января прекращается оформление электронных виз для граждан Китая, которые собираются въехать в Россию через КПП на Дальнем Востоке, Калининградской области и в Петербурге и Ленобласти.

Всех россиян, которые сейчас находятся в Китае, просят выйти на связь с посольством и сообщить контактные данные, а также адрес и цель пребывания в стране. Им также предложили зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИДа.

21 января Роспотребнадзор издал рекомендацию воздержаться от поездок в Ухань, который считается источником распространения новой инфекции. В ночь на 24 января ведомство рекомендовало не ездить в Китай вообще. Аналогичные рекомендации дал Ростуризм. Авиакомпании и турагентства стали прекращать перевозки клиентов в Китай.

29 января генконсульство России в Гуандуне разъяснило, что находящихся в провинции Хубэй россиян можно будет вывезти только централизованно, по договоренности с китайскими властями, поскольку регион находится на карантине. На связь с дипломатами вышли 177 россиян, которые сейчас живут в Хубэе. Из других провинций пока можно выехать самостоятельно.

По данным на утро 30 января, в Китае с учетом Макао, Гонконга и Тайваня подтверждено 7736 случаев заражения и еще не менее 75 в других странах. 170 заболевших умерли. Выздоровели 124 человека. Больше всего случаев заражения и летальных исходов приходится на Хубэй.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
МИД Китай Ухань Ростуризм Роспотребнадзор Гуандун

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