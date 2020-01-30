МИД рекомендовал россиянам не ездить в Китай без крайней необходимости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский МИД рекомендовал согражданам не ездить в Китай, где распространяется новый коронавирус, кроме случаев крайней необходимости. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

С 30 января прекращается оформление электронных виз для граждан Китая, которые собираются въехать в Россию через КПП на Дальнем Востоке, Калининградской области и в Петербурге и Ленобласти.

Всех россиян, которые сейчас находятся в Китае, просят выйти на связь с посольством и сообщить контактные данные, а также адрес и цель пребывания в стране. Им также предложили зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИДа.

21 января Роспотребнадзор издал рекомендацию воздержаться от поездок в Ухань, который считается источником распространения новой инфекции. В ночь на 24 января ведомство рекомендовало не ездить в Китай вообще. Аналогичные рекомендации дал Ростуризм. Авиакомпании и турагентства стали прекращать перевозки клиентов в Китай.

29 января генконсульство России в Гуандуне разъяснило, что находящихся в провинции Хубэй россиян можно будет вывезти только централизованно, по договоренности с китайскими властями, поскольку регион находится на карантине. На связь с дипломатами вышли 177 россиян, которые сейчас живут в Хубэе. Из других провинций пока можно выехать самостоятельно.

По данным на утро 30 января, в Китае с учетом Макао, Гонконга и Тайваня подтверждено 7736 случаев заражения и еще не менее 75 в других странах. 170 заболевших умерли. Выздоровели 124 человека. Больше всего случаев заражения и летальных исходов приходится на Хубэй.