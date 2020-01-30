Дума Иркутска утвердила избрание мэра города по конкурсу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Дума Иркутска в четверг внесла изменения в Устав города, согласно которым мэр теперь избирается представительным органом не из числа депутатов, а из кандидатов, прошедших конкурсный отбор, сообщила пресс-служба гордумы.

27 из 32 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали за принятие этого решения, один был против, четверо воздержались.

"Закон Иркутской области был принят и вступил в силу еще в сентябре, именно поэтому дума обязана привести муниципальную нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями областного законодательства. Сейчас мы обсуждаем детали положения о проведении конкурса на должность мэра, в феврале придем к его утверждению", - приводятся в сообщении слова председателя иркутской думы Дмитрия Ружникова.

Изменениями в Устав Иркутска установлено, что мэр избирается думой из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, на срок пять лет и возглавляет администрацию города. Мэр избирается путем тайного голосования большинством в две трети голосов от установленного числа депутатов думы (35 депутатов - ИФ). В случае досрочного прекращения полномочий мэра новый руководитель города избирается думой не позднее чем через шесть месяцев со дня отставки градоначальника.

Срок полномочий действующего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова истекает в марте 2020 года.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Законодательного собрания Иркутской области внесли соответствующие изменения в региональный закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления". Первым мэром, избранным городской думой из числа депутатов, стал Бердников.

В октябре 2018 года в том время губернатор Сергей Левченко внес в Заксобрание проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. В апреле 2019 года в ходе рейтингового голосования на сессии Заксобрания он уступил законопроекту о введении в Иркутске института сити-менеджера, который в итоге был принят во втором и окончательном чтении в сентябре того года.

В настоящее время во всех городах и районах Иркутской области, кроме Иркутска, мэры и главы избираются всенародным голосованием. В городах Братск, Ангарск и Усолье-Сибирское вводился институт сити-менеджера, но затем они от него отказались.