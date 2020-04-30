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Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дума Иркутска в четверг избрала мэром города Руслана Болотова, который ранее работал председателем правительства Иркутской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания думы.

За кандидатуру Болотова проголосовали 26 депутатов.

Мэра Иркутска выбирали из 29 претендентов, кандидатуры которых которые перед голосованием рассмотрела специальная конкурсная комиссия. Претенденты представили ей свои программы социально-экономического развития города. Для победы кандидату нужно было набрать не менее 24 голосов депутатов.

Ближайшим соперником Болотова по числу набранных голосов депутатов стал вице-спикер гордумы Иркутска Виталий Матвийчук.

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Болотов работал председателем правительства Иркутской области при губернаторе Сергее Левченко (ушел в отставку в конце 2019 года) и его преемнике - врио губернатора Игоре Кобзеве. Болотов известен тем, что занимался восстановлением Тулуна и других территорий, пострадавших от сильного наводнения летом 2019 года

В марте 2020 года Болотов подал в отставку с поста председателя правительства и был назначен вице-мэром Иркутска.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Законодательного собрания Иркутской области внесли соответствующие изменения в региональный закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления". Мэра Иркутска стали выбирать депутаты местной думы из своего состава.

В октябре 2018 года в то время губернатор Левченко внес в Заксобрание проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. В апреле 2019 года в ходе рейтингового голосования на сессии Заксобрания он уступил законопроекту об избрании мэра областного центра по конкурсу, который в итоге был принят во втором и окончательном чтении в сентябре.

Теперь мэр Иркутска избирается местной думой путем тайного голосования из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, на срок пять лет.

Иркутск Руслан Болотов

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