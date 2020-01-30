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Концерт рэпера Элджея отменен в Челябинске после жалоб родителей на его песни

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Концерт рэпера Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк), который должен был состояться в марте в Челябинске, отменен, сообщают организаторы на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Авторы поста отмечают, что концерт "вынужденно перенесен по независящим от организатора и артиста обстоятельствам" и обещают вернуть деньги за проданные билеты. Согласно данным сайта Кассы.ру, стоимость билетов начиналась от 500 рублей.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минкультуры "Интерфаксу" пояснили, что накануне в адрес организаторов концерта ведомство направило официальное письмо.

"К нам поступали неоднократные обращения горожан, родителей, которые беспокоились, что на концерт с цензом 16+ смогут пойти их несовершеннолетние дети. Они указывали, что тексты многих композиций Элджея содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим мы направили письмо организаторам с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил", - сказала собеседница агентства.

В министерстве также добавили, что "требование об отмене концерта не высказывалось".

На официальной странице мероприятия отмечается, что 15 марта Элджей должен был презентовать в Челябинске свой очередной альбом.

Элджей Алексей Узенюк Челябинск

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