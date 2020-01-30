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Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Документ предусматривает, что зампред Совета безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются также главой государства.

В РоссииПутин назначил Медведева зампредом Совета безопасностиЧитать подробнее

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.

Медведев в свою очередь заявил, что в его назначении на пост заместителя председателя Совбеза России нет ничего неожиданного. "Ничего неожиданного в этой должности нет. Кроме того, что этой должности до этого не было", - сказал он 19 января в интервью программе "Время" Первого канала.

Медведев пояснил, что "такие идеи на самом деле существовали".

Бывший премьер заметил, что, когда президент РФ Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза, он согласился, так как этот орган решает важные задачи, в том числе в сфере безопасности, обороноспособности, прав человека, экологии и экономической безопасности.

"Не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрел, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого, возглавляя Совет Безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится", - сказал Медведев.

Совет Федерации

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