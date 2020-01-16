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Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России. В нем говорится, что на должность назначен Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кремля.

Новое правительство

Указ вносит изменения в сводный перечень госдолжностей и в положение о Совбезе. Заместитель председателя совета будет считаться одним из постоянных членов Совбеза.

Указ вступил в силу со дня подписания. Он был опубликован после того, как Госдума одобрила назначение премьер-министром Михаила Мишустина, бывшего руководителя Федеральной налоговой службы.

Президент пообещал ввести эту должность и предложить ее Медведеву 15 января, когда тот объявил об отставке правительства.

Путин является председателем Совбеза, Медведев ранее входил в число постоянных членов совета.

Медведев объявил об отставке правительства после того, как Путин в послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения о перераспределении некоторых полномочий и, в частности, разрешить Госдуме назначать премьера, его заместителей и министров, а не только согласовывать их кандидатуры.

Премьер назвал эти изменения "фундаментальными" и назвал очевидным, что в этом контексте правительство должно дать президенту возможность принимать "все необходимые решения для этого". Он сослался на 117 статью Конституции и объявил об отставке кабинета.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
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