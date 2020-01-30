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McDonald's планирует в 2020 году увеличить сеть в России до более 800 ресторанов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - McDonald's, который открыл первый ресторан в России 30 лет назад, планирует в 2020 году увеличить сеть в стране до более 800 точек.

"В 2020 году мы планируем расширить присутствие - от Калининграда, где мы уже представлены, до Дальнего Востока, где мы откроем рестораны в Хабаровске и Владивостоке, - преодолеть отметку в 800 ресторанов и создать 8 тыс. новых рабочих мест", - сказал генеральный директор McDonald's в России Марк Карена на пресс-конференции в четверг в Москве.

В настоящее время сеть McDonald's в России объединяет более 700 ресторанов быстрого обслуживания.

Ранее в четверг Карена также сообщил, что компания до конца 2020 года полностью локализует в России производство продуктов.

Первый ресторан в России McDonald's открыл 31 января 1990 года - на Пушкинской площади в Москве, он работал в рамках совместного предприятия с правительством города. В тот день был поставлен рекорд по количеству посетителей - 30,65 тыс., за 30 лет работы ресторан посетили более 140 млн человек, сказал председатель совета директоров McDonald's в России Хамзат Хасбулатов.

Ресторан на Пушкинской площади является лидером по посещаемости среди всех точек McDonald's в мире, отметил Карена. Россия - один из самых быстрорастущих рынков для McDonald's, в прошлом году российское подразделение было вторым по количеству открытий торговых точек на глобальном уровне.

По словам Карены, общие инвестиции компании в России за 30 лет работы на этом рынке превысили $2,5 млрд. "За эти годы экономическая ситуация не всегда была позитивной, но, несмотря на это, мы продолжали инвестировать в российский рынок. Объем инвестиций рос в среднем на 14% от года к году", - отметил гендиректор российского подразделения.

McDonald's Марк Карена

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