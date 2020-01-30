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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

McDonald's до конца года 2020 года завершит локализацию производства в России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда McDonald's к концу 2020 года полностью локализует в России производство продуктов, объявил гендиректор российского подразделения компании Марк Карена.

McDonald's активизировал локализацию поставок после введения антироссийских санкций, но в компании подчеркивали, что и без санкций планировали наращивать сотрудничество с российскими поставщиками. На данный момент у компании заключены контракты примерно со 160 поставщиками из России. Год назад Карена оценивал уровень локализации в 98% и говорил, что компании оставалось найти российских производителей соков и десертов.

Локализация производства позволяет оптимизировать затраты на логистику и минимизировать влияние изменений валютных курсов, отметил Карена.

В России больше 700 точек McDonald's. Суммарный объем инвестиций компании в России превысил $2,5 млрд.

McDonald's Марк Карена

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