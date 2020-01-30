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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

В нескольких российских регионах временно прекратят выдачу виз гражданам КНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - МИД РФ обнародовал новые шаги об ограничениях на въезд граждан КНР в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

В частности, с 30 января приостанавливается оформление электронных виз для граждан КНР, въезжающих в РФ через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока и Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее выдачу виз гражданам Китая приостановил Казахстан, Филиппины перестали выдавать визы гражданам КНР по прилету в страну, Малайзия прекратила выдачу виз китайским путешественникам из районов Китая с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587).

Летальность составляет 2,2% (170 случаев).

По данным на Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай МИД

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