В нескольких российских регионах временно прекратят выдачу виз гражданам КНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - МИД РФ обнародовал новые шаги об ограничениях на въезд граждан КНР в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

В частности, с 30 января приостанавливается оформление электронных виз для граждан КНР, въезжающих в РФ через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока и Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее выдачу виз гражданам Китая приостановил Казахстан, Филиппины перестали выдавать визы гражданам КНР по прилету в страну, Малайзия прекратила выдачу виз китайским путешественникам из районов Китая с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587).

Летальность составляет 2,2% (170 случаев).

По данным на Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано.