В администрации президента РФ увеличится число машин с мигалками

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В гараже администрации президента РФ станет на пять автомобилей со спецсигналами больше.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в перечень госорганов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В соответствии с этим указом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, количество транспортных средств, закрепленных за администрацией президента и имеющих такие спецсигналы, увеличивается с 20 до 25.

Указ, согласно которому на автомобили администрации президента выделялось 20 мигалок, был подписан 19 мая 2012 года.