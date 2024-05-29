Путин разрешил ставить мигалки на машины администрации президента

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом отнес администрацию президента к госорганам, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он внес поправки в указ от 19 мая 2012 года № 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

Нынешний указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 29 мая.