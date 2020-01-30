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"Ростелеком" назначил главу "РТ Лабс" вместо возглавившего Минкомсвязи Шадаева

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новым руководителем системного интегратора "РТ Лабс" назначен Алексей Трачук, говорится в сообщении "Ростелекома".

Трачук сменил на этом посту Максута Шадаева, который вошел в состав нового правительства в качестве главы Минкомсвязи в январе 2020 года.

Трачук будет заниматься развитием проектов в сферах электронного правительства, государственных информационных систем, а также цифровизации здравоохранения и образования.

Трачук занимал различные должности в структуре госоператора с 2013 года. С февраля 2019 года до назначения занимал пост директора по развитию цифровых платформ "РТ Лабс".

Ростелеком РТ Лабс Алексей Трачук Максут Шадаев

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