Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан

Речь идет о банковских данных, данных операторов мобильной связи и данных госорганов

Фото: Vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Минсвязи Максут Шадаев предложил к 2024 году предоставить всем сотрудникам, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн, пишут "Ведомости".

Речь идет о данных, которые есть у госорганов, банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Руководитель международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев объяснил изданию, что проводить оперативно-розыскную деятельность могут сотрудники МВД и других силовых структур. Данные граждан они получают из собственных баз, а также из системы ГИБДД, где есть информация о регистрации всех транспортных средств, рассказал управляющий партнер юридической компании "Коблев и партнеры" Руслан Коблев. Получить доступ к записям телефонных переговоров, электронной почте, переписке в мессенджерах и по СМС или к данным о движению средств по банковским счетам они сейчас могут только по решению суда.

Опрошенные изданием юристы разошлись во мнениях, придется ли менять законы и Конституцию для обеспечения силовикам такого доступа.

Новый министр огласил это предложение 27 января на рабочей группе Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", представляя стратегию развития цифровой экономики. "Ведомости" ознакомились с копией презентации. Предложения Шадаева касались не только работы силовых органов, но и вопросов цифровизации здравоохранения и госуслуг.

Целью цифровизации госуслуг он назвал сокращение времени, которое люди тратят на общение с органами власти. По мнению министра, в год человек должен тратить на это не больше трех часов.

В Госдуме поддержали с оговорками

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал "вполне оправданным" предложение министра об онлайн-доступе силовиков в данным граждан. Хинштейн недавно возглавил думский комитет по информационной политике и информационным технологиям. Он считает, что у силовиков, расследующих уголовные дела, должен быть доступ к данным, характеризующим личность, и данным информационного учета в органах власти.

"Конечно, вопрос в деталях, которые требуют своей отдельной проработки, - добавил он. - Речь должна идти именно о тех данных, доступ к которым не охраняется Конституцией".

Хинштейн считает важным, чтобы при этом не происходило злоупотреблений и чтобы не любой полицейский мог в любой момент "зайти и посмотреть любую базу", а чтобы каждая структура действовала "в рамках своей компетенции" и в каждой из них были отдельные сотрудники, у которых будет право на такой доступ. Все заходы и запросы в базу должны фиксироваться, добавил депутат.

Хинштейн пообещал, что его комитет предложит обсудить это предложение на встрече с Шадаевым 5 февраля.