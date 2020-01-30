Суд отказался отстранять от должности главу саратовского Минздрава

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова в четверг отклонил ходатайство следствия в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, проходящей по делу о злоупотреблении полномочиями.

Таким образом суд не стал отстранять Мазину от должности до окончания следствия, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс".

В начале декабря прошлого года прокуратура установила, что в 2018 году министерство заключило госконтракт с частной компанией на поставку четырех медицинских аппаратов на общую сумму более 53 млн рублей. Перечень оборудования для медицинских учреждений, в том числе рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического и для лабораторной диагностики, был определен в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Компания поставила оборудование в регион, в декабре 2018 года завершила его монтаж. Однако позже выяснилось, что оборудование не соответствует условиям заключенного контракта и требованиям ГОСТов, является "более дешевым по содержащимся в нем характеристикам, нежели то, по которому проводился электронный аукцион".

Сообщалось, что о фактах несоответствия поставленного оборудования требованиям технического задания и условиям заключенного контракта главный врач одной из поликлиник неоднократно информировал министерство здравоохранения области и поставщика. Утверждалось, что несоответствующая требованиям аппаратура может привести к проведению некачественного обследования детей и подростков.

Между тем ни Минздрав, ни поставщик ничего не сделали для исправления ситуации, а поставщику были перечислены все денежные средства.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Мазиной по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Министр настаивает на своей невиновности. В настоящее время Мазина находится в отпуске.