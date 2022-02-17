Бывшая глава саратовского Минздрава оправдана по коррупционному делу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд оставил в силе оправдательный приговор бывшему руководителю регионального Минздрава Наталье Мазиной по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Андрей Морозов.

По его словам, прокуратура теперь должна извиниться перед его подзащитной за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. За Мазиной признано право на реабилитацию, а также право на возмещение вреда в порядке ст.ст.135, 136 УПК.

12 ноября 2021 года Фрунзенский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор Мазиной, не найдя в ее действиях состава преступления. Прокуратура обжаловала это решение. Защита настаивала на полной невиновности бывшего министра.

В начале декабря 2020 года прокуратура заявила, что в 2018 году Минздрав области заключил госконтракт с частной компанией на поставку четырех медицинских аппаратов на общую сумму более 53 млн рублей. Перечень оборудования для медицинских учреждений, в том числе рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического и для лабораторной диагностики, был определен в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Компания поставила оборудование в регион и в декабре 2018 года завершила его монтаж. Однако позже выяснилось, что оборудование не соответствует условиям заключенного контракта и требованиям ГОСТов, является "более дешевым по содержащимся в нем характеристикам, нежели то, по которому проводился электронный аукцион".

По версии прокуроров, о несоответствии оборудования требованиям технического задания и условиям заключенного контракта главный врач одной из поликлиник неоднократно информировал поставщика и областной Минздрав, указывая, что это может привести к некачественным обследованиям детей и подростков. Однако ни Минздрав, ни поставщик ничего не сделали для исправления ситуации, а поставщику были перечислены все полагающиеся по контракту деньги, указывали в надзорном ведомстве.

Мазиной в связи с этим вменили злоупотребление должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК).