Арестован предполагаемый организатор незаконного задержания Голунова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором незаконного задержания журналиста Ивана Голунова, передал корреспондент "Интерфакса".

Он отправлен под стражу до 29 марта, огласила решение судья Евгения Николаева.

Следствие считает, что мотивом незаконного уголовного преследования журналиста "Медузы" за подброшенные ему наркотики стало желание полицейских продвинуться по службе и получить личную выгоду.