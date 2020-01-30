Адвокат раскрыл мотив экс-полицейских, сфабриковавших дело против Голунова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Адвокат правозащитной организации "Открытки" Сергей Бадамшин сообщил "Интерфаксу", что бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные, причастные к задержанию журналиста Ивана Голунова, хотели повышения по службе.

"Мотивом Ляховца и его группы была личная выгода и продвижение по службе", - сказал Бадамшин.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

29 января по делу Голунова были задержаны пятеро бывших полицейских. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ). 30 января следствие обратилось в суд с ходатайствами об их аресте.

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате на журналиста завели уголовное дело.

Ранее в четверг, 30 января, Басманный суд Москвы арестовал Коновалова до 29 марта. На такой же срок был заключен под стражу и Феофанов.