Уголовное дело возбудили из-за взрыва в подвале пятиэтажки в Нижнем Новгороде

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полиция в рамках уголовного дела устанавливает обстоятельства произошедшего в четверг взрыва в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы, сообщение о взрыве в подвале жилой пятиэтажки на улице Светлоярской поступило примерно в 10:30 утра. Приехавшие на вызов полицеские выяснили, что при обмере в подвале труб слесари ТСЖ обнаружили там посторонний предмет, который впоследствии взорвался. По данным полиции, двум людям понадобилась медицинская помощь.

По факту взрыва расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Специалисты уже осмотрели жилой дом, но опасных предметов в нем не нашли.

По информации регионального ГУ МЧС, из пятиэтажки были эвакуированы 25 человек, в том числе шесть детей. Как отметили в мэрии Нижнего Новгорода, жильцы уже вернулись в свои квартиры. Несущие конструкции здания не были повреждены взрывом, угрозы обрушения дома нет.