Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

Уголовное дело возбудили из-за взрыва в подвале пятиэтажки в Нижнем Новгороде

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полиция в рамках уголовного дела устанавливает обстоятельства произошедшего в четверг взрыва в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы, сообщение о взрыве в подвале жилой пятиэтажки на улице Светлоярской поступило примерно в 10:30 утра. Приехавшие на вызов полицеские выяснили, что при обмере в подвале труб слесари ТСЖ обнаружили там посторонний предмет, который впоследствии взорвался. По данным полиции, двум людям понадобилась медицинская помощь.

По факту взрыва расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Специалисты уже осмотрели жилой дом, но опасных предметов в нем не нашли.

По информации регионального ГУ МЧС, из пятиэтажки были эвакуированы 25 человек, в том числе шесть детей. Как отметили в мэрии Нижнего Новгорода, жильцы уже вернулись в свои квартиры. Несущие конструкции здания не были повреждены взрывом, угрозы обрушения дома нет.

Нижний Новгород

Новости

Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Арестован предполагаемый организатор незаконного задержания Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Подозреваемый организатор "дела Голунова" считает освобождение журналиста политическим решением

Новый коронавирус в Китае

Анализ крови не потребуется российским врачам для экспресс-теста нового коронавируса

Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом еще одного дела

В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Изменение Конституции

В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины

В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины

СК попросил о заочном аресте экс-совладельца группы "Открытие" Минца и его сыновей

СК попросил о заочном аресте экс-совладельца группы "Открытие" Минца и его сыновей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');