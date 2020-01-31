В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру, в которой хранили боеприпасы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Нижнем Новгороде взяли штурмом квартиру местного жителя, устроившего схрон боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как пояснил собеседник агентства, мужчина устроил схрон боеприпасов в одной из принадлежащих ему квартир, а когда к нему пришли правоохранители, забаррикадировался с оружием.

Сейчас злоумышленник задержан.

Агентство пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Накануне местное МВД сообщало о взрыве в подвале жилого дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сообщалось, что слесари нашли в подвале посторонний предмет, который впоследствии детонировал. С места происшествия в больницу доставлены два человека.

О связи произошедшего в четверг, 30 января, с задержанием вооруженного мужчины, официально ничего не сообщается.