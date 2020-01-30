Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сумма растраты, вменяемой экс-совладельцу группы "Открытие" предпринимателю Борису Минцу и двум его сыновьям, составляет 30 млрд рублей.

"Да, в деле фигурирует эта цифра. Могу сказать, что это точно не растрата денег вкладчиков", - сказал "Интерфаксу" адвокат Минца Федор Куприянов, отвечая на вопрос агентства.

Он отметил, что пока не может уточнить суть обвинения, так как объем материалов дела достаточно большой, и он его изучает в настоящее время.

Вместе с тем защитник подчеркнул, что "Минцы не признают свою вину".

Также он сообщил, что ФК "Открытие" признано потерпевшей стороной по делу.

Басманный суд Москвы 31 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Минца и его сыновей - Дмитрия и Александра.

По данным суда, всем троим предъявлено заочное обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Следствие уже объявило их в международный розыск.

По информации некоторых СМИ, уголовное преследование Минцев стало результатом проверки, проводимой Следственным комитетом по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. Ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 Груп Финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие".

Также, по данным СМИ, Минц вместе с семьей в настоящее время находится в Лондоне.

В рейтинге миллиардеров журнала "Форбс" на начало 2017 года Минц занимал 72-ю позицию.