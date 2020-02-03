Суд перенес решение о заочном аресте Минца из-за "минирования"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы перенес на 5 февраля рассмотрение вопроса о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Анонимное сообщение о минировании здания суда в понедельник прервало заседание, на котором должен был быть рассмотрен этот вопрос.

Минцу вменяют растрату в особо крупном размере. Он и его сыновья Дмитрий и Александр объявлены в межгосударственный розыск. Сыновья бизнесмена были заочно арестованы в минувшую пятницу. Весной 2019 года по этому же делу был заочно арестован бывший предправления банка "ФК Открытие" Евгений Данкевич.

По версии следствия, летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". В результате банк потратил 34 млрд рублей в интересах Минца. Речь идет о сделке по размещению на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1000 рублей. Следствие утверждает, что в реальности они стоили меньше половины номинала.

Адвокат Минца Алексей Куприянов 3 февраля заявил в суде, что у банка не пропало ни рубля и что следствие произвольно "вырвало" спорную сделку из контекста отношений юридических лиц. По его мнению, решением о заочном аресте следователи хотят помешать его клиенту вернуться в Россию.

В начале 2017 года Борис Минц занимал 72-е место в рейтинге Forbes среди богатейших россиян.