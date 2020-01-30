Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Межсоборного присутствия Русской церкви молитвенно помянули протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в минувшее воскресенье.

"По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного Присутствия участники заседания по предложению Святейшего патриарха Кирилла пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом Присутствия", - написал в четверг в своем телеграм-канале глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Владимир Легойда.

Межсоборное присутствие является совещательным органом, который содействует высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Церкви.

Известный священник, настоятель храма Феодора Студита, долгие годы бывший спикером РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января от сердечного приступа. Похороны отца Всеволода прошли в среду на Троекуровском кладбище Москвы.

В день похорон Чаплина в интернете появились публикации о том, что патриарх запретил архиереям появляться на отпевании священника. В частности, как написал в фейсбуке экс-главред "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин, некоторые архиереи "на свой страх и риск" приезжали накануне, чтобы отслужить у гроба краткие литии, однако на самом отпевании епископов не было.

В четверг источник в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил, что "слухи о запрете епископату участвовать в отпевании протоиерея Всеволода Чаплина являются измышлениями.