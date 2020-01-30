Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Межсоборного присутствия Русской церкви молитвенно помянули протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в минувшее воскресенье.

"По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного Присутствия участники заседания по предложению Святейшего патриарха Кирилла пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом Присутствия", - написал в четверг в своем телеграм-канале глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Владимир Легойда.

Межсоборное присутствие является совещательным органом, который содействует высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Церкви.

Известный священник, настоятель храма Феодора Студита, долгие годы бывший спикером РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января от сердечного приступа. Похороны отца Всеволода прошли в среду на Троекуровском кладбище Москвы.

В день похорон Чаплина в интернете появились публикации о том, что патриарх запретил архиереям появляться на отпевании священника. В частности, как написал в фейсбуке экс-главред "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин, некоторые архиереи "на свой страх и риск" приезжали накануне, чтобы отслужить у гроба краткие литии, однако на самом отпевании епископов не было.

В четверг источник в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил, что "слухи о запрете епископату участвовать в отпевании протоиерея Всеволода Чаплина являются измышлениями.

Всеволод Чаплин

Новости

Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Арестован предполагаемый организатор незаконного задержания Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Подозреваемый организатор "дела Голунова" считает освобождение журналиста политическим решением

Новый коронавирус в Китае

Анализ крови не потребуется российским врачам для экспресс-теста нового коронавируса

Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом еще одного дела

В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Изменение Конституции

В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины

В Конституцию предложили внести положение о семье как союзе мужчины и женщины

СК попросил о заочном аресте экс-совладельца группы "Открытие" Минца и его сыновей

СК попросил о заочном аресте экс-совладельца группы "Открытие" Минца и его сыновей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');