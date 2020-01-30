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РПЦ опровергла слухи о запрете патриарха епископам приезжать на отпевание протоиерея Чаплина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли слухи о том, что патриарх Кирилл запретил представителям высшего духовенства принимать участие в отпевании священника Всеволода Чаплина, которое состоялось накануне в Москве.

"Слухи о запрете епископату участвовать в отпевании протоиерея Всеволода Чаплина являются измышлениями", - заявил "Интерфаксу" в четверг источник в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Известный священник, настоятель храма Феодора Студита, долгие годы бывший спикером РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января от сердечного приступа. За четыре года до этого он был освобожден патриархом от должности главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, а также выведен из общественных и государственных структур, где состоял как представитель РПЦ.

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В день похорон отца Всеволода в интернете появились публикации о том, что патриарх запретил архиереям появляться на отпевании священника. В частности, как написал в фейсбуке экс-главред "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин, некоторые архиереи "на свой страх и риск" приезжали накануне, чтобы отслужить у гроба краткие литии, однако на самом отпевании епископов не было.

Между тем, по словам представителя синодального отдела, все, кто присутствовал на отпевании, знают, что богослужение совершал протопресвитер Владимир Диваков, которого, действуя в качестве правящего архиерея города Москвы, благословил на это патриарх Кирилл.

"Викарные архиереи из Москвы и некоторые епархиальные архиереи предпочли попрощаться с отцом Всеволодом и отслужить литии накануне. Никто из тех архиереев, с кем мы пообщались, не подтвердил существование какого-либо запрета", - добавил собеседник агентства.

Всеволод Чаплин РПЦ. патриарх Кирилл

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