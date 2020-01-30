Борт Utair с неполадками благополучно сел во "Внуково"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Самолет, совершавший рейс Москва - Ростов-на-Дону, вернулся в столичный аэропорт "Внуково" и успешно приземлился. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании Utair.

"Посадка благополучная, в штатном режиме, в 20:25 по московскому времени", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.