Минюст предложил штрафовать за "вредные фильмы" в интернете

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Создание в интернете видеофильмов, вредно влияющих на здоровье людей или воздействующих на их подсознание, а также публичное осквернение символов воинской славы России будет, возможно, наказываться крупными штрафами со следующего года.

Такие нормы содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенный на портале общественной экспертизы нормативных актов.

В частности, статья 33.5 нового Кодекса предусматривает санкции за "Злоупотребление свободой массовой информации", согласно которой изготовление и распространение видеопрограмм, фильмов, "воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения... , на юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения".

Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением СМИ и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе интернета), влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей, гласит в проекте та же статья 33.5 КоАП.

В проекте отмечается, что распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности будет караться штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также, согласно этой статье, использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, будет наказываться штрафом на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме этого, законопроект предлагает наказывать штрафом до 1 млн рублей тех, кто публично призывает либо оправдывает терроризм и экстремизм.

Минюст в четверг обнародовал законопроект "О введении в действие КоАП РФ и ПКАП РФ", согласно которому новые кодексы вступают в силу 1 января 2021 года.