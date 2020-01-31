Минюст предложил штрафовать за репосты материалов незарегистрированных СМИ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ предложило штрафовать за распространение материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные), а также за их перепосты. Кроме того, предлагается ввести штрафы для СМИ за непредоставление информации о финансировании, а также снизить в десять раз штраф для юрлиц за распространение экстремистских материалов.

Такие нормы, в числе прочего, содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенный на портале общественной экспертизы нормативных правовых актов.

Новый Кодекс об административных правонарушениях, а также Процессуальный кодекс об административных правонарушениях (ПКАП РФ) должны вступить в силу 1 января 2021 года.

Репосты материалов незарегистрированного СМИ

Статья 33.9 нового Кодекса (нарушение порядка изготовления или распространения продукции СМИ) гласит, что изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации влечет штраф на граждан в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Такие же санкции грозят тем, кто распространит продукцию СМИ, в запись о регистрации которого не внесены изменения о смене учредителя (учредитей), наименования, языка (языков), примерной тематики и (или) специализации СМИ, территории распространения, доменного имени сайта, а также формы и (или) вида периодического распространения массовой информации, "либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ, либо изготовление или распространение такой продукции после решения о прекращении или приостановлении выпуска СМИ в установленном порядке".

Эта же статья за нарушение порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, предусматривает штраф для граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, Минюст предлагает штрафовать российские медиа за сокрытие информации о финансировании. Суммы санкций составят до четырехкратной суммы полученных денежных средств.

Непредоставление информации о финансировании СМИ

Статья 33.6 (непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией СМИ, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ) предусматривает ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены редакцией СМИ, вещателем или издателем.

Повторное подобное правонарушение, по задумке Минюста, повлечет штраф на должностных лиц в размере от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от трехкратной до четырехкратной суммы денежных средств, полученных редакцией.

Распространение экстремистских материалов

Минюст в проекте нового КоАП предложил снизить в десять раз - до 100 тысяч рублей - штрафную санкцию для юридических лиц за распространение экстремистских материалов и исключить такую меру, как временное приостановление деятельности.

Согласно документу, массовое производство, хранение и распространение экстремистских материалов (ст. 39.3) влечет для юридических лиц штраф от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Ныне действующая редакция статьи 20.29 КоАП РФ предусматривает за это же деяние для юрлиц штраф в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Размеры штрафов, предусмотренные для граждан (от 1 до 3 тысяч рублей или административный арест до 15 суток), Минюст оставил неизменным, но ввел дополнительно ответственность индивидуальных предпринимателей - в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.