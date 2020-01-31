Гендиректор "МиГа" возглавит компанию "Сухой"

Это позволит ОАК объединить две компании в один дивизион

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Гендиректором "Сухого" может стать Илья Тарасенко, руководитель РСК "МиГ"и замгендиректора Объединенной авиастроительной корпорации по военно-техническому сотрудничеству, пишут "Ведомости". Издание ссылается на двух топ-менеджеров оборонных предприятий и источник, близкий к аппарату правительства.

По словам одного из них, кандидатуру Тарасенко уже согласовали, официальное назначение состоится в ближайшее время. Ранее планировалось, что полномочия нынешнего гендиректора "Сухого" Игоря Озара будут досрочно прекращены 30 января, однако затем это перенесли на неделю.

Источники "Интерфакса" также назвали Тарасенко основным кандидатом на пост главы "Сухого". Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что объединение позволит компаниям обмениваться наработками, технологиями и стендовой базой. Объединением компаний сейчас занимается глава авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

Тарасенко окончил МАИ в 2002 году, после этого он проработал по 2009 год в структуре "Сухого" - сначала в ОКБ, затем в качестве директора сводной дирекции компании "Сухой". Затем он до 2014 года работал в корпорации "МиГ", сменив четыре должности от руководителя дирекции по координации программ до первого заместителя гендиректора. В 2014-2016 годах был президентом компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), создающей Sukhoi Superjet 100. В сентябре 2016 года вернулся в "МиГ" уже в качестве генерального директора, в октябре 2018 года по совместительству стал заместителем главы ОАК по ВТС.

Компания "Сухой" серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 для российского Минобороны и по экспортным контрактам. Компания также разрабатывает истребитель пятого поколения Су-57 и тяжелый ударный беспилотник "Охотник".

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК (аналогичные данные за 2018 год не публиковались). В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,5 млрд рублей. Компания выпускает боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны. Также компания модернизирует высотный истребитель-перехватчик МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал". Кроме того, корпорация является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолета Ил-114.