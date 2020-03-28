Экс-глава компании "Сухой" стал советником Дмитрия Рогозина

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар стал советником главы "Роскосмоса", написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в твиттере в субботу.

"Да, это так. Создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей. И.Я.Озар - отличное для нас приобретение", - сообщил Рогозин.

В начале года Озар покинул компанию "Сухой", его сменил гендиректор "МиГа" Илья Тарасенко, под руководством которого обе фирмы, специализирующиеся на боевой авиации, будут объединены.