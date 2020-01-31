В Россию вернулся четырнадцатый бизнесмен из "лондонского списка Титова"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Четырнадцатый участник "лондонского списка", соучредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область) Михаил Ершов вернулся в Россию после прекращения его уголовного дела.

"Ершов вернулся 30 января", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Как уточнили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, 18 декабря 2019 года уголовное преследование Ершова было прекращено, после того как тогдашний генпрокурор Юрий Чайка вынес постановление о признании возбуждения дела незаконным. В постановлении говорилось, что выводы следствия о наличии в действиях Ершова и генерального директора ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" Валерия Наумова признаков мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) противоречили собранным материалам дела.

Ершов и Наумов обвинялись в том, что с 2012 по 2014 годы занизили в налоговых декларациях маслозавода размер НДС на 79,805 млн рублей, а в 2015-2016 годах - на 57,012 млн рублей. Им же вменялось мошенническое хищение почти 2 млн рублей путем организации незаконного возмещения из бюджета якобы переплаченного заводом НДС.

Сам Ершов настаивал, что уголовное дело против него являлось инструментом рейдерского захвата завода, построенного в 2010-2011 годах. "Сейчас завод находится в стадии банкротства, производство остановлено, около 130 сотрудников остались без работы. Несмотря на то, что справедливость в конце концов восторжествовала, значимому субъекту регионального рынка нанесен непоправимый ущерб", - привели в пресс-службе слова Титова.

В середине января Титов сообщил, что в РФ вернулся 13-й участник "лондонского списка" - сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов. Тогда же бизнес-омбудсмен отмечал, что в конце января ожидает возвращения в Россию еще одного участника "списка", а до конца первого квартала - еще пятерых.

"Лондонский список"

В начале февраля 2018 года Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.