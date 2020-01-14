В РФ вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"

Фото: Reuters

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о возвращении в Россию тринадцатого участника "лондонского списка", сахалинского бизнесмена Алексея Латыпова.

"Сегодня вернулся сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов. И это не просто возвращение, с него сняты обвинения", - написал Титов во вторник в фейсбуке.

Титов сообщил, что в конце января ожидает возвращения в Россию еще одного участника "списка", а до конца первого квартала - еще пятерых.

"Фамилии пока не раскрываем, все очень сложно. Согласование безарестного возврата каждый раз проходит очень тяжело. Желающих возвратиться много, но в 90% случаев сталкиваемся с отказами со стороны следствия", - уточнил бизнес-омбудсмен.

До отъезда из России Латыпов руководил в Южно-Сахалинске ООО "Инвест Группа Сахалин" и дачным некоммерческим товариществом "Жемчужное". Уголовное дело в отношении него по части 5 статьи 33 (пособничество в совершении преступления), части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в апреле 2017 года. Следствие считало, что Латыпов обманом получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы затем размежевать их и перепродать третьим лицам.

Обвинения не доказаны и 30 декабря 2019 года уголовное преследование Латыпова было прекращено. За ним признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска к управлению МВД по Сахалинской области.

Титов отметил, что для упрощения возвращения бизнесменов в Россию предлагается использовать залог, предварительное одобрение изменения меры пресечения. При этом "реальное, документально закрепленное изменение производить уже при явке человека в Россию, а не заранее", пояснил Титов.

В интервью "Интерфаксу" в декабре 2019 года Титов заявил, что несмотря на сложности, в том числе законодательного характера, лица из "лондонского списка" будут возвращаться в Россию, они знают, что это не дает гарантии от их уголовного преследования.

"Все участники списка возвращаются в Россию, понимая, что никто им никакой индульгенции от уголовного преследования не обещает. Они хотят вернуться, чтобы участвовать в следственных действиях, не находясь в СИЗО. Если дело передается в суд, то именно суд решит - виновен или нет. Если человек приговорен к наказанию, то он его будет отбывать, как и любой другой человек", - заявил тогда Титов.

Он сообщил, что работа по "лондонскому списку" идет не просто. Сейчас в этом списке более 50 человек.

Что такое "лондонский список"

"Лондонский список" - условное название реестра российских бизнесменов, которые находятся за границей, в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Участники списка намерены вернуться в Россию при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения.

Титов сказал, что в настоящее время с Генпрокуратурой обсуждается возможность использования залога прежде всего для тех, кто находится за рубежом, в "лондонском списке", и желает вернуться в Россию, участвовать в следствии, не находясь в СИЗО.

"Лондонский список" немного застопорился, так как прокуратура опасается, что изменение меры пресечения и снятие международного розыска могут быть использованы некоторыми из обратившихся для того, чтобы скрыться.

Сейчас, сообщил Титов, рассматривается вопрос о залоге, который был бы прописан в законе для этих случаев. О том, что человек, находящийся в розыске с мерой пресечения в виде заключения под стражу, имеет право, внеся залог, вернуться в Россию, не быть арестованным, и будет участвовать в следственных действиях, в судебном процессе. "Мы этот законопроект разрабатываем", - сказал Титов.