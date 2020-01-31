Свердловской больнице после забастовки выделят 392 млн рублей до 2024 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центральная районная больница Богдановича, сотрудники которой грозили устроить забастовку, получит 392 млн рублей до 2025 года, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Из этой суммы 216 млн рублей будет выделено из областного бюджета, 176 млн рублей - из федерального.

"Важно, чтобы жители понимали, что больница не брошена, под контролем губернатора и моим контролем ведется большая работа", - заявила через пресс-службу спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Она также пообещала, что отдельно будет решен вопрос о восстановлении поста скорой помощи в Северном микрорайоне и приобретении для него машины.

Замгубернатора Павел Креков отчитался, что больнице уже выделили дополнительные деньги на ремонт реанимационного и инфекционного отделений и здания взрослой поликлиники. Сейчас в больнице капитально ремонтируют хирургическое отделение, экспресс-лабораторию и приемный покой.

В настоящее время в больнице ведется капремонт хирургического отделения, приемного покоя и экспресс-лаборатории.

27 января забастовку объявили около 15 сотрудников прачечной и пищеблока этой больницы. Они требовали, чтобы эти помещения отремонтировали.

Как рассказывал пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов, прачечная не ремонтировалась уже несколько десятков лет. "При этом простыни одноразовые, на которых перевозят трупы, их потом стирают и вновь используют для живых пациентов", - отмечал он.

28 января прокуратура Свердловской области потребовала от Минздрава региона разобраться в ситуации и устранить нарушения, а главврача больницы решила привлечь к административной ответственности за задержки зарплат.