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Прокуратура потребовала восстановить права бастующих сотрудников больницы Богдановича

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Центральной районной больнице города Богдановича объявили забастовку, прокуратура начала проверку и выявила нарушения: разруху в больничной прачечной и недоплаты врачам, сообщило надзорное ведомство Свердловской области.

Министру здравоохранения региона Андрею Цветкову вынесено представление. От него потребовали разобраться в ситуации и устранить нарушения.

Главврача больницы привлекут к административной ответственности за невыплату зарплат в срок. Как объяснили в прокуратуре, предыдущая проверка выявила, что врачам в больнице не полностью выплачивают зарплаты. Главврач тогда получил соответствующее представление, но реальных мер по повышению зарплат не принял.

Проверка прачечной показала, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии. Прокуратура направила в суд иск с требованием устранить это нарушение.

Ранее забастовку объявили около 15 сотрудников прачечной и пищеблока этой больницы. Они требовали, чтобы эти помещения отремонтировали.

Как рассказывал пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов, прачечная не ремонтировалась уже несколько десятков лет. "При этом простыни одноразовые, на которых перевозят трупы, их потом стирают и вновь используют для живых пациентов", - отмечал он.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков заявлял, что больница работает стабильно: врачи ведут прием по графику.

Свердловская область прокуратура Андрей Цветков Богданович

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