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Суд признал законным приговор двум фигурантам дела о беспорядках в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в пятницу оставил в силе приговор Егору Лесных и Максиму Мартинцову по делу о нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции протеста в центре столицы 27 июля 2019 года, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Мещанского суда от 6 декабря 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.

Поддержать молодых людей в Мосгорсуд пришли несколько десятков человек, в том числе и бывшие фигуранты дела - Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Даниил Конон и Влад Барабанов, а также журналист "Новой газеты" Илья Азар, муниципальные депутаты Сергей Цукасов и Елена Филина.

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Адвокаты Эльдар Гароз и Василий Очерет просили суд вернуть дело в Мещанский суд Москвы для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела, но суд им отказал.

При этом суд не стал отказывать защите в удовлетворении ходатайства о предоставлении Лесных права на свидания и регистрацию брака со своей невестой Дарьей Блиновой.

Гособвинитель настаивал, что приговор Мещанского суда законен, и просил суд оставить его без изменений.

Мещанский суд Москвы 6 декабря прошлого года приговорил Егора Лесных к трем годам колонии, Максима Мартинцова - к 2,5 годам, а Александру Мыльникову было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Все трое были признаны виновными в применении к представителю власти насилия, не опасного для здоровья, Лесных - в двух эпизодах насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 27 июля 2019 года на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников вместе повалили на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, и избили его ногами. Кроме того, установили следствие и суд, Лесных ударил ногой еще одного росгвардейца.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. Было возбуждено дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Егор Лесных Максим Мартинцов

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