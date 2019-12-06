Двух фигурантов "дела 27 июля" отправили в колонию, еще одного осудили условно

Фигуранты "Московского дела" Максим Мартинцов и Егор Лесных (слева направо) Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову по делу о нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции протеста в центре столицы 27 июля.

Как передал корреспондент "Интерфакса", согласно приговору судьи Ирины Аккуратовой, Лесных назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, Мартинцову - 2,5 года колонии, Мыльникову - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Все трое признаны виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти, Лесных - в двух эпизодах насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников втроем повалили на землю сотрудника Росгвардии и начали пинать его. Кроме того, установили следствие и суд, Лесных ударил ногой еще одного росгвардейца.

В ходе прений сторон, гособвинение просило приговорить Лесных к четырем годам колонии общего режима. Мартинцову и Мыльникову прокурор попросил назначить по три года в колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в действиях фигурантов состава преступления.

Ранее в пятницу Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей Павла Новикова, признавшего вину в применении насилия к полицейскому 27 июля, и назначил год в колонии общего режима участнику акции Никите Чирцову. В свою очередь, Мещанский суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Владимира Емельянова за аналогичное преступление.

Поддержать фигурантов в суды, которые находятся в одном здании, пришло множество активистов и солидарных с попавшими под уголовное преследование после летних протестов в столице. На приговоре Лесных, Мартинцову и Мыльникову были замечены Антон Черняк (Шило) из группы "Кровосток", журналист и активист Илья Азар, а также бывший обвиняемый в участии в беспорядках 27 июля, осужденный в пятницу утром за призывы к экстремизму на три года условно, блогер Егор Жуков.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).