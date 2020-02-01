В Думу поступил законопроект о бесплатном горячем питании для школьников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Также сообщается, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что младшие школьники с первого по четвертый класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.