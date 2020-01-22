РФ потратит на новые меры поддержки семьи, материнства и детства более 1 трлн рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Расходы на поддержку семей, детства и материнства, предложенные в послании президента Федеральному собранию, составят примерно 0,5-0,8% ВВП РФ, это более 1 триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области в среду.

"Все предложенные новации, связанные с поддержкой семей, детства, материнства, с горячим питанием в школах, с выплатами детям от трех до семи лет, это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8% ВВП страны", - сказал Путин.

"Это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов", - отметил он.