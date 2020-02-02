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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:18

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы в результате обрушения кровли кафе в Новосибирске, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"По предварительным данным, пятеро пострадали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь еще один источник уточнил агентству, что четырех пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу.

"Пострадавшие - двое мужчин и две женщины. Один из мужчин - в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказал он.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие травмы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что после обрушения кровли кафе в Новосибирске из-под завалов извлекли одного погибшего и трех пострадавших. МЧС подтвердило извлечение трех живых людей, под завалами могут находиться до 10 человек. Причиной обрушения мог стать неубранный снег.

Новосибирская область

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