Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы в результате обрушения кровли кафе в Новосибирске, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.
"По предварительным данным, пятеро пострадали", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь еще один источник уточнил агентству, что четырех пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу.
"Пострадавшие - двое мужчин и две женщины. Один из мужчин - в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказал он.
В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие травмы.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что после обрушения кровли кафе в Новосибирске из-под завалов извлекли одного погибшего и трех пострадавших. МЧС подтвердило извлечение трех живых людей, под завалами могут находиться до 10 человек. Причиной обрушения мог стать неубранный снег.