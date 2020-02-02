Сибирские врачи оценили состояние двоих пострадавших при обрушении кровли как тяжелое

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Медики оценивают состояние двух пострадавших при обрушении кровли в кафе Новосибирска как тяжелое, сообщили агентству "Интерфакс" в Центральной клинической больнице города.

"Двух пострадавших увезли в операционную, они в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его данным, еще двух пострадавших отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).