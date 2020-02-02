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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Сибирские врачи оценили состояние двоих пострадавших при обрушении кровли как тяжелое

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Медики оценивают состояние двух пострадавших при обрушении кровли в кафе Новосибирска как тяжелое, сообщили агентству "Интерфакс" в Центральной клинической больнице города.

"Двух пострадавших увезли в операционную, они в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его данным, еще двух пострадавших отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирская область

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Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

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