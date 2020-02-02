Сопредседатель рабочей группы Клишас поддержал идею упомянуть в Конституции бога

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сопредседатель группы по изменению Конституции, сенатор Андрей Клишас поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о боге в Основной закон.

"Лично я предложение патриарха поддерживаю", - сказал сенатор "Интерфаксу" в воскресенье. Клишас сообщил, что инициатива РПЦ будет обсуждаться рабочей группой.

"Все решим на рабочей группе. Пока слишком много поправок в главы с 3-й по 8-ю Конституции, преамбулу пока не обсуждали", - сказал он. По словам сенатора, речь идет об обсуждении возможности внесения такой поправки именно в преамбулу Конституции.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой упомянуть в Конституции бога, подчеркнув, что в гимне о нем идет речь.